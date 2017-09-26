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Вибухи під Вінницею: Потяг "Київ - Чернівці" з Козятина повертається до столиці

Приблизно о 0.15 пасажирський потяг вирушив у зворотньому напрямку

Вибухи під Вінницею: Потяг "Київ - Чернівці" з Козятина повертається до столиці

Пасажирка автобусу "Чернівці-Москва" в дорозі народила двійню і покинула малят (ВІДЕО)

Її відвезли до лікарні в Бердичеві, де вона народила, після чого втекла, залишивши дітей

Пасажирка автобусу "Чернівці-Москва" в дорозі народила двійню і покинула малят (ВІДЕО)

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Бешлей пропонує Продана у секретарі Чернівецької міської ради

Бешлей пропонує Продана у секретарі Чернівецької міської ради
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ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС

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Ліга чемпіонів УЄФА: "Шахтар" на виїзді програв "Манчестер Сіті"

Ліга чемпіонів УЄФА: "Шахтар" на виїзді програв "Манчестер Сіті"

У Манчестері завершився матч 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Манчестер Сіті" обіграв донецький "Шахтар".
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«Спочатку кинула дітей, а потім отямилася»: пасажирка автобусу «Чернівці-Москва» хоче повернути дітей

«Спочатку кинула дітей, а потім отямилася»: пасажирка автобусу «Чернівці-Москва» хоче повернути дітей

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ПРОПОЗИЦІЯ ТИЖНЯ

У Чернівцях відкрили магазин декоративної облицювальної плитки "Svan" (на правах реклами)

У Чернівцях відкрили магазин декоративної облицювальної плитки "Svan" (на правах реклами)
Про зовнішнє оздоблення домівки подбає фірмовий магазин "Svan", що 31 серпня відчинив свої двері для покупців. Він пропонує широкий асортимент декоративної облицювальної плитки, австрійської цегли тощо.
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НОВИНИ ДНЯ

12:04 Через вибухи на Вінничині перекрито дорогу Житомир – Могилів-Подільський
11:45 Чернівці щосезону відвідують все більше туристів
11:23 Попередня причина вибухів на складах у Калинівці - диверсія
11:09 «Спочатку кинула дітей, а потім отямилася»: пасажирка автобусу «Чернівці-Москва» хоче повернути дітей
10:50 Сьогодні Воздвиження - птахи збираються у вирій
10:32 На Буковині складів боєприпасів немає, - ОДА
10:11 Цей день в історії: швидкість першого потяга і затоплення грецького парому
09:55 Бешлей пропонує Продана у секретарі Чернівецької міської ради
09:33 Потяг "Київ-Чернівці" через вибухи на Вінничині затримується на 5 годин
09:19 У Чернівецькій облраді - два нових депутати
08:56 На Вінничині через вибухи евакуйовано 22 тисячі люей
08:30 Передчасна смерть викладача і відмова породіллі від близнят. Найголовніші новини Буковини
08:02 На Буковині прохолодно і сухо
00:36 Вибухи під Вінницею: Потяг "Київ - Чернівці" з Козятина повертається до столиці
00:20 Ліга чемпіонів УЄФА: "Шахтар" на виїзді програв "Манчестер Сіті"
00:05 Через пожежу на арсеналі під Вінницею, заблокований рух потяга "Київ-Чернівці"
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23:54 На Вінничині, під час пожежі у військової частини, почали вибухати артилерійські снаряди (відео)
23:42 Міжнародний Фестиваль гірських професій пройде на Буковині
23:11 Чернівчанин, який намагався передати в установу виконання покарань наркотики, отримав умовне покарання
22:45 Президент Франції розповів, як треба реформувати ЄС
22:20 Папа Франциск закликав світ відмовитися від ядерної зброї
21:57 Буковинський міжнародний гросмейстер взяв участь у міжнародному фестивалі
21:32 Поліцейські Буковини проходять перевірку на профпридатність (ФОТО) 1
21:05 Шевченко прокоментував шанси збірної вийти до фінальної частини ЧС-2018
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6 ресторанів кухонь народів світу в Чернівцях (на правах реклами)
6 ресторанів кухонь народів світу в Чернівцях (на правах реклами)

Наводимо перелік чернівецьких закладів, які репрезентують кухні різних народів світу. Їхні страви 100% здивують, змусять порівнювати, а також отримувати візуальну насолоду, смакуючи.
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Лісівники та природоохоронці святкували разом! (прес-реліз)
Лісівники та природоохоронці святкували разом! (прес-реліз)

Професійне свято та 25-річчя з дня заснування Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства лісівники краю масштабно відзначили минулої суботи в Боздоському парку в Ужгороді.
Буковинська кухня: 8 "смачних" пропозицій від ресторанів у Чернівцях (на правах реклами)
Буковинська кухня: 8 "смачних" пропозицій від ресторанів у Чернівцях (на правах реклами)

Для своїх постійних клієнтів і приїжджих гостей буковинські ресторани охоче пропонують найсмачніші наїдки Буковинського краю та свої фірмові страви
"La mulți ani": у нас завжди смачно й по-домашньому! (на правах реклами)
"La mul&#539;i ani": у нас завжди смачно й по-домашньому! (на правах реклами)

Тут відвідувачам пропонують молдавську та європейську кухні. Окрім смачної їжі, особливу атмосферу створить інтер’єр.

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Жанр: комедія, боєвик, пригоди

Кінотеатр: Чернівці

Сеанси: 10:00 18:50 21:20
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